В Калининграде три класса и две группы БФУ перевели на дистант

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции, у 20-ти заболевших диагностирована пневмония, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших и инфицированных:
- 16 пенсионеров;
- 16 медицинских работников;
- шесть сотрудников образования;
- два работника промпредприятий;
- два сотрудника банков;
- три сотрудника торговых объектов и общественного питания;
- три сотрудника банков;
- по одному сотрудники предприятия пищевой промышленности, предприятия сектора ЖКХ; организации культуры, сферы телекоммуникационных услуг, транспортной сферы;
- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- пять учащихся (ШИЛИ, школа 26 , школа 12, гимназия 1 Калининград); 3 класса переведены на дистанционное обучения;
- три студента (БФУ, две группы переведены на дистанционное обучение);
- 12 неработающих.
Всего в области по состоянию на вторник, 27 октября, подтверждено 6442 случая заболевания.