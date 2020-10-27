В Калининграде три класса и две группы БФУ перевели на дистант

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции, у 20-ти заболевших диагностирована пневмония, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших и инфицированных:

- 16 пенсионеров;

- 16 медицинских работников;

- шесть сотрудников образования;

- два работника промпредприятий;

- два сотрудника банков;

- три сотрудника торговых объектов и общественного питания;

- три сотрудника банков;

- по одному сотрудники предприятия пищевой промышленности, предприятия сектора ЖКХ; организации культуры, сферы телекоммуникационных услуг, транспортной сферы;

- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- пять учащихся (ШИЛИ, школа 26 , школа 12, гимназия 1 Калининград); 3 класса переведены на дистанционное обучения;

- три студента (БФУ, две группы переведены на дистанционное обучение);

- 12 неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 27 октября, подтверждено 6442 случая заболевания.