В Нестеровском районе в ДТП погибла водитель «Фольксвагена»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В понедельник утром в Нестеровском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 21-м километре автодороги «Добровольск - граница республики Польша» 57-летняя водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. После этого автомобиль съехал в придорожный кювет.

Удар был такой силы, что у женщины не было никаких шансов выжить, она скончалась на месте до приезда медиков.