Андрей Кропоткин: Коронавирусом начал болеть ближний круг

Андрей Кропоткин. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Калининграда рассказал о том, что люди из его ближнего круга заболевают коронавирусом. Заявление Андрей Кропоткин сделал во вторник, 27 октября.

- Пандемия не отступает. Раньше болели где-то и кто-то по слухам. И все говорили: «Может есть оно, а может, нету». Сейчас, к сожалению, ближний круг начал болеть. Очень много знакомых моих, прямо семьями начали болеть. К сожалению, это так, - сказал Андрей Кропоткин.

Глава города отметил, что многие калининградцы привезли вирус из-за границы, когда только туда был открыт доступ.

- Уверен, что многие привезли коронавирус с отпусков. Очень многие привезли из Турции. У меня процентов 80 знакомых, кто отдыхал, все приехали с ковидом! – говорит мэр. - У кого-то не было симптомов, дети пошли в школу и перенесли, а другие дети заразили своих родителей. Потому что резкий скачок произошел, когда люди приехали из отпусков, когда началась учеба, где-то с середины сентября. Это было сильно заметно. Этот ком не перестает расти.