Ревнивый калининградец искромсал ножом собутыльника

. Фото: Александр Подгорчук

На днях в заброшенном доме на улице Восточной в Калининграде собралась компания. Мужчины и женщины мирно выпивали, пока между двумя выпивохами не возник конфликт. Один из них схватился за нож и погнался за своим оппонентом. Мужчина смог убежать и вызвать полицейских.

«Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то выяснилось, что 34-летний злоумышленник успел порезать другого мужчину. Оказалось, что вернувшись обратно, калининградец заметил, как второй приятель пристает к его возлюбленной. Разозлившись, мужчина подбежал к нему и нанес 5 ножевых ранений», - сообщили в пресс-службе полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.