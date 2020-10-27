. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Областная прокуратура организовала проверку после гибели трех человек на пожаре в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на улице Гончарова, 5-7. В здании КРОО «Рассвет», в котором располагался реабилитационный центр для наркоманов и алкозависимых после пожара обнаружили тела троих человек.

По данному факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

«В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности общественной организации, полноты осуществления надзорных полномочий со стороны МЧС России по Калининградской области, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания», - заявили в пресс-службе областной прокуратуры.