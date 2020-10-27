На добывавших янтарь под Зеленоградском рецидивистов завели уголовное дело

В Зеленоградском районе полицейские пресекли незаконную добычу янтаря. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

30-ти и 32-летние мужчины при помощи специального оборудования и мотопомп добывали из глубин янтарь в поле возле поселка Вербное. Ранее они уже привлекались к ответственности за незаконную добычу, отметила представитель УМВД. У них изъяли более 50 гр. камня.

На старателей завели уголовное дело по статье «Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Им грозит штраф до 1 млн рублей каждому, либо лишение свободы на срок до двух лет.