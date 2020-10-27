Алексей Заливатский Фото: Иван МАРКОВ

Алексея Заливатского уволили с поста сити-менеджера Янтарного. Решение об этом было принято во вторник, 27 октября, на заседании окружного совета депутатов.

9 октября областная служба по противодействию коррупции уличила Заливатского в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе за 2019 года.

Спустя неделю губернатор Антон Алиханов внес в совет депутатов представление о недоверии главе администрации.

Заливатский в свою очередь заявил, что планировал внести данные о доходах в декларацию за 2020 год.