Мэр Калининграда рассказал о рейдах полиции по кафе и ресторанам

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В Калининграде полиция и надзорные органы регулярно обходят учреждения общепита и проверяют количество посетителей за столами. Об этом журналистам во вторник, 27 октября, сказал глава города Андрей Кропоткин.

- Это я точно знаю. Потому что предприниматели все между собой общаются, жалуются. Всем угрожают большими штрафами в 300 тысяч рублей. Если малый предприниматель получит штраф 300 тысяч рублей, то можно закрывать на ключ после такого штрафа заведение, - говорит мэр. - На сегодняшний момент я не слышал, чтобы такие штрафы доходили до логического завершения. Но, по крайней мере, в центре города предприниматели придерживаются норм, которые определяются на оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией. То есть соблюдение идет и хотелось бы, чтобы эти соблюдения были и дальше.