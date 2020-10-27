Андрей Кропоткин – об Алексее Силанове: Ему нужно отдохнуть

Алексей Силанов. Фото: Александр КАТЕРУША

Новый глава Калининграда Андрей Кропоткин признался, что не знает о новом месте работы экс-мэра города Алексея Силанова.

- Не знаю. А он уже где-то работает? Я знаю, что он пойдет… Подождите! Несколько дней, мне кажется, ему нужно немножко отдохнуть, - сказал журналистам Андрей Кропоткин, отметив, что Алексей Николаевич проделал огромную работу. – Я бы тоже отдохнул недельку, а потом опять в бой с новыми силами. Зная характер Алексея Николаевича, он долго отдыхать не будет.

Напомним, по предварительной информации Алексей Силанов должен занять место вице-премьера правительства Калининградской области.