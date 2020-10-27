Елена Дятлова: Общественный транспорт в Калининграде должен быть изменен

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

Общественный транспорт в Калининграде должен быть изменен. Об этом во вторник, 27 октября, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Нужно говорить об экологических видах транспорта. Трамвай должен быть в Калининграде. Говорю о возможности закупа автобусов на газомоторном топливе, чтобы уменьшить выхлоп в атмосферу. – сказала она и отметила, что намерена разговаривать с губернатором, чтобы городу была оказана финансовая помощь в этом направлении.

- Мы при подготовке бюджета планируем заложить денежные средства на обновление подвижного состава в Калининграде, - заключила Елена Дятлова.

Кроме того, она сказала, что в городе необходимо пересматривать схему организации дорожного движения. - Это не только «вафельницы», но освещение пешеходных переходов, и регулировка светофоров. Это комплексная работа, программа, которую нужно реализовывать совместно с правительством региона. Получить финансирование минтранса РФ реально на 2021-2023 годы, - сказала сити-менеджер.