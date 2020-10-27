Сергей Мельников сохранил пост главы администрации Балтийска

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Сергей Мельников продолжит возглавлять администрацию Балтийского городского округа. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

Итоги конкурса на пост сити-менеджера подвели сегодня. На заседании окружного Совета депутатов кандидатуру Мельникова поддержали единогласно все присутствовавшие в зале депутаты. Контракт с сити-менеджером заключается на время действия полномочий Совета депутатов

Напомним, Сергей Мельников возглавляет местную администрацию с 2017 года. До этого работал замглавы Калининграда.