Житель Зеленоградска ограбил бывшую сожительницу

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В Зеленоградске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина пришел увидеться с бывшей девушкой к её дому, однако встреча не задалась. Между гражданами начался конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой 22-летняя горожанка выронила мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Схватив гаджет, злоумышленник скрылся.

В отделении полиции мужчина признался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».