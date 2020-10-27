В Калининградской области заработал второй мобильный технопарк «Кванториум

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Оранжевый трейлер, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, в течение двух недель будет работать в школе поселка Мельниково под Зеленоградском, сообщает пресс-служба регионального правительства. Планируется, что за это время основы технического творчества смогут освоить более 200 школьников.

Детский «технопарк на колесах» позволяет работать сразу в нескольких направлениях: IT-технологии, геоинформационные технологии, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность, робототехника, электроника.

«Второй мобильный технопарк модернизирован, в нем установлено современное оборудование, сделано специальное освещение для проведения занятий и налажен режим проветривания для соблюдения санитарно-эпидемических требований. Занятия в технопарке проходят интересно и безопасно. Я надеюсь, что в течение нескольких лет все наши школьники смогут пройти курсы дополнительного образования в «Кванториуме» и изучат современные технологии, чтобы расти дальше в профессиональном плане», – подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

Маршрут мобильного технопарка уже построен. В планах посетить 12 школ в отдаленных населенных пунктах области. В каждой из них «Кванториум» побывает трижды на протяжении учебного года, что позволит школьникам пройти несколько ступеней обучения.