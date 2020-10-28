На ул. Баграмяна в Калининграде закроют движение для замены коллектора

В Калининграде в начале ноября в течение четырех дней будет закрыто сквозное движение на участке улицы Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет закрыто от участке от дома № 20 до дома № 34 со 2 по 5 ноября. В это время пройдут работы по замене участка коллектора хозяйственно-бытовой канализации довоенной постройки.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на «Водоканал», добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.