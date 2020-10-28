Житель Гурьевска похитил скутер через окно

Если бы существовала номинация знаменитой премии Дарвина за самые нелепые преступления, то 33-летний житель Гурьевска вполне мог бы стать ее номинантом.

Сначала ранее уже судимый мужик со своим приятелем ошивались вокруг дома своей знакомой, тщетно пытаясь вызвать ее на улицу. Наконец, наш антигерой подобрал с земли камень поувесистей и швырнул его в окно заветной квартиры. Перепуганная хозяйка мгновенно взлетела вверх по лестнице, укрывшись у соседки. И уже оттуда наблюдала, как грабитель, пыхтя, вытаскивает через оконный проем находившийся в квартире скутер. Проигнорировав просьбу прекратить дурить, преступник оседлал транспортное средство и уехал.

- Участковые уполномоченные полиции разыскали подозреваемого в одном из соседних поселков, - рассказали о том, что происходило дальше, в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Выяснилось, что мужчина с приятелем прокатились на краденом имуществе, после того как закончился бензин, выкинув в кювет.

Полицейские разыскали имущество и возвратили горожанке. Ну а в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Вторая ходка гурьевчанина в «зону» может затянуться на 7 лет.

«Мимо этого окна я спокойно не хожу…»