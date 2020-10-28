10 медиков, 11 школьников, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявили 90 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших и инфицированных:

- семь пенсионеров;

- десять медицинских работников;

- пять сотрудников образования;

- три работника промпредприятий;

- пять сотрудников торговых объектов и общественного питания;

- три сотрудника транспорта и транспортной инфраструктуры;

- два сотрудника банков;

- два сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- по одному сотрудники предприятия сектора ЖК, охранного предприятия;

- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих

- 11 учащихся (ШИЛИ, школа №2, школа №33, школа №57, школа №47, гимназия №1, лицей 49, школа 28); четыре класса переведены на дистанционное обучения;

- пять воспитанников детских садов (д/с 125, частный детский сад Киндер, д/с 56, д/с 51, д/с 5 пос. Васильково). Все по контакту в семье;

- три студента (БФУ, 2 группы переведены на дистанционное обучение);

- ребёнок 2 лет;

- 13 неработающих.

Всего в Калининградской области с начала пандемии зарегистрировано 6532 случая заболевания.