10 медиков, 11 школьников, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявили 90 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших и инфицированных:
- семь пенсионеров;
- десять медицинских работников;
- пять сотрудников образования;
- три работника промпредприятий;
- пять сотрудников торговых объектов и общественного питания;
- три сотрудника транспорта и транспортной инфраструктуры;
- два сотрудника банков;
- два сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- по одному сотрудники предприятия сектора ЖК, охранного предприятия;
- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих
- 11 учащихся (ШИЛИ, школа №2, школа №33, школа №57, школа №47, гимназия №1, лицей 49, школа 28); четыре класса переведены на дистанционное обучения;
- пять воспитанников детских садов (д/с 125, частный детский сад Киндер, д/с 56, д/с 51, д/с 5 пос. Васильково). Все по контакту в семье;
- три студента (БФУ, 2 группы переведены на дистанционное обучение);
- ребёнок 2 лет;
- 13 неработающих.
Всего в Калининградской области с начала пандемии зарегистрировано 6532 случая заболевания.