Калининград вошел в десятку лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню бабушек и дедушек, 28 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где им лучше всего отдыхать в России.

Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%.

По данным опроса Tvil.ru, российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%), Суздале (1.9%) и Калининграде (1.9%).

Десять городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам:

Евпатория, 22.86%

Кисловодск, 20.95%

Сочи, 13.33%

Анапа, 9.52%

Алушта, 8.57%

Феодосия, 8.57%

Геленджик, 6.67%

Переславль-Залесский, 5.71%

Суздаль, 1.9%

Калининград, 1.9%