Калининград вошел в десятку лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню бабушек и дедушек, 28 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где им лучше всего отдыхать в России.
Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%.
По данным опроса Tvil.ru, российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%), Суздале (1.9%) и Калининграде (1.9%).
Десять городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам:
Евпатория, 22.86%
Кисловодск, 20.95%
Сочи, 13.33%
Анапа, 9.52%
Алушта, 8.57%
Феодосия, 8.57%
Геленджик, 6.67%
Переславль-Залесский, 5.71%
Суздаль, 1.9%
Калининград, 1.9%