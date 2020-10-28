Оперштаб сообщил, в каких школах Калининграда выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 11 школьников, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Случаи заболевания подтверждены в восьми калининградских школах: ШИЛИ, школа №2, школа №33, школа №57, школа №47, гимназия №1, лицей 49, школа 28. В результате четыре класса были переведены на дистанционное обучение.

Также коронавирус был выявлен у троих студентов БФУ им. Канта, там две группы также отправили на дистант.

Кроме этого, COVID-19 был подтвержден у пятерых воспитанников детских садов: д/с 125, частный детский сад Киндер, д/с 56, д/с 51, д/с 5 пос. Васильково. Все дети подцепили вирус по контакту в семье.