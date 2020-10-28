В Калининграде компания погасила долги после ареста транспорта и оргтехники

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининградской области компания погасила долги после ареста транспорта и офисного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Службы судебных приставов.

Компания задолжала жителю области по договору купли-продажи 700 тысяч рублей и деньги возвращать явно не собиралась.

Чтобы побудить фирму выплатить долг взыскателю, сначала были приняты обеспечительные меры: запрет на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости — земли и зданий, но должник продолжал игнорировать требования судебных приставов.

Только после применения принудительных мер — ареста автотранспорта, оргтехники и офисного оборудования — фирма начала частями выплачивать задолженность. На сегодняшний день долг в размере 700 тысяч рублей погашен в полном объеме. Должник также выплатил исполнительский сбор - 50 тысяч рублей.