Калининградца едва не зарезали на пл. Победы из-за 100 рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на площади Победы. Злоумышленник подсел к горожанину и вежливо попросил у него 100 рублей. Получив отказ, незнакомец вытащил нож и вновь озвучил просьбу. Отдыхающему удалось отбежать в сторону, но мужчина подошел к нему и ударил в лицо.

Пострадавший позвонил в полицию, прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого неподалеку от площади. Им оказался 45-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», а это до 10 лет лишения свободы.