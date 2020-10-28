За сутки коронавирус был выявлен в 11-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 90 новых случаев коронавируса. Случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Калининграде – 72 случая. Четыре случая выявлено в Гурьевском городском округе, три случая – в Неманском. По два случая подтверждено в Багратионовском, Советском, и Полесском городских округах, по одному – в Балтийском, Пионерском, Гвардейском, Правдинском, Мамоновском городских округах.

Всего в области по состоянию на среду, 28 октября, выявлено 6532 случая заболевания.