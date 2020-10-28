Сборная области по армрестлингу выиграла четыре медали всероссийского турнира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Ежегодные национальные соревнования под названием «Кубок Балтики» прошли в Санкт-Петербурге. На базе конгресс-холла «Азимут» выступили 123 атлета из 29 РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Калининградскую область представили воспитанники региональной спортивной школы по силовым видам спорта и профильной областной федерации армрестлинга, которые завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Так, победу праздновала калининградская чемпионка мира Яна Барановская, первенствовав среди четырёх соперниц по весовой категории «свыше 80 килограммов». Среди шести соперниц массой до 70 килограммов победила Наталья Ворон.

Мастер спорта России международного класса Елена Вдовиченко стала вице-чемпионкой турнира в категории «до 80 килограммов». С единственной соперницей она провела четыре поединка, дважды победив и дважды проиграв. Она уступила только по сравнению личной массы, оказавшись тяжелее оппонентки на 300 граммов.

Третьим из 12 соперников массой до 110 килограммов стал калининградский тяжеловес Александр Власов.