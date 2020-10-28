В Калининграде участникам штурма Кенигсберга выплатят по 10 тысяч рублей

В Калининграде участникам штурма Кенигсберга окажут материальную помощь, выплатив по 10 тысяч рублей. Об этом сказал журналистам глава города Андрей Кропоткин.

- Мы обязательно должны в следующем году значительно повысить материальную помощь этим ветеранам. По 10 тысяч мы сможем выделить ветеранам. Это будет очень правильно. Выплата состоится к Дню рождения города или к 9 мая. Решение примем, - сказал Андрей Кропоткин.

По данным главы города, в Калининграде осталось 18 ветеранов штурма Кенигсберга.