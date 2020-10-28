Калининградский зоопарк потратит 5 млн. рублей на ремонт дорожек

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Больше 5 млн. рублей потратит Калининградский зоопарк на ремонт дорожек. Пресс-служба учреждения отмечает, что финансирование идет из собственных средств, заработанных за летний сезон.

«Основной участок ремонта расположен между границей зоопарка с теннисными кортами на улице Чайковского и вольером тундровых волков. Деревья, разумеется, не пострадают, наоборот, особое внимание обращено на сохранение этой исторической аллеи», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, будут отремонтированы пешеходные дорожки, прилегающие к липовой аллее. Так, процент благоустроенных дорожек в зоопарке значительно увеличится.

Завершить работы планируется к 15 декабря.