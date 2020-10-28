В Калининграде начали восстанавливать старинную пивоварню «Понарт»

. Фото: Инстаграм

О начале восстановительных работ губернатор сообщил в своем Инстаграме. Комплекс исторических зданий бывшей пивоварни «Понарт» на улице Судостроительной сейчас принадлежит московскому бизнесмену Алексею Попову.

«Уже идет восстановление кровель и отдельных элементов комплекса. Концепция детально проработана. Гостиница, рестораны и кафе, фреш-маркет, офисы и общественные пространства, - написал Антон Алиханов. - Инвесторы уже готовят документы для участия в новои региональной программе суперльготного кредитования бизнес-проектов, реализуемых в объектах культурного наследия. Собственных средств уже вложено немало, а с нашей поддержкой у жителей Балтрайона совсем скоро появится новое место для досуга и работы (после реновации тут будет создано 600-700 новых рабочих мест)».

Комплекс «Понарт» был построен в XIX веке. Владельцем пивоварни был выходец из Баварии Филипп Шифердеккер.