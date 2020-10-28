Власти решили собрать пожертвования на ремонт памятников в Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области стартует проект для сбора средств на восстановление памятников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект будет реализован в партнёрстве с благотворительным фондом «Благоустройство и взаимопомощь». Ранее этот фонд выступал оператором благоустройства улицы Баранова в Калининграде, светомузыкального фонтана у музея изобразительных искусств. В наблюдательный совет проекта войдут калининградские музейщики, общественные деятели в области культуры и духовенство.

Власти уже определили семь объектов – пилотных участников новой благотворительной программы. Их выбрали по итогам изучения общественного мнения, туристских потоков, а также с учётом стратегической задачи развития восточных муниципалитетов Калининградской области. Так, сбор денег планируется опробовать при восстановлении следующих исторических объектов:

– кирха в пос. Железнодорожный, 1345 г.;

– замок в пос. Железнодорожный, 1325 г.;

– кирха в пос. Домново, 1321 г.;

– комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга, – 1848-1852 годы, г. Знаменск;

– водонапорная башня «Велау»,1913 г., г. Знаменск;

– имение Парненен XIX век, п. Красный Яр;

– Башня Бисмарка, 1913 год (Черняховский городской округ, п. Красная Горка).

«Рассчитываем, что восстановленные памятники можно будет вовлекать в туристскую инфраструктуру, создавая для жителей местных посёлков дополнительные возможности для заработка, развития ремёсел, общественных активностей», – отметил глава областного минэкпрома Дмитрий Кусков. По его словам, возле каждого из этих памятников вскоре появятся стенды с информацией о благотворительной программе и QR кодами.