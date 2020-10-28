Школьница из Калининградской области победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

В числе победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» оказалась Алена Вакульчик, ученица Яблоневской школы Гурьевского района. Ее отметили в номинации «Мое здоровье».

Как сообщают организаторы, школьница в финале конкурса представила проект в сфере больничного и социального волонтерства «Чемодан сказок», в рамках которого вместе со своей командой Алена каждую неделю ездит в Калининград с декорированным чемоданом, чтобы рассказывать сказки пациентам детской областной больницы.

Кроме того, участники команды проекта проводят уроки в школах, на которых рассказывают о добровольчестве и пишут письма детям в больницы. Три школьницы, создавшие проект, успели подготовить сразу несколько команд волонтеров.

Победителями в возрастной категории 14-17 лет стали 22 человека из 17 регионов России. Каждый из 22 авторов лучших инициатив получит адресную поддержку: традиционные призы конкурса, информационное сопровождение, льготы при поступлении в вузы-партнеры в виде дополнительных баллов ЕГЭ.