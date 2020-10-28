В минздраве рассказали, что делать калининградцам с положительными тестами на COVID-19 из частных клиник

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Алгоритм действий после получения положительного теста на COVID-19 из частных клиник до сих пор вызывает множество вопросов у жителей Калининградской области.

- Если на руках нет результата анализа и при этом заболевание протекает бессимптомно, пациент никаких действий не предпринимает, самоизолируется дома на 14 дней и ждет врача из поликлиники, - говорит главный внештатный терапевт регионального минздрава Ирина Шеинская. - В течение нескольких дней информация будет направлена сначала в управление Роспотребнадзора, затем в поликлинику. Контрольное тестирование пациенту будет проведено на 10-й и 12-й день изоляции, после выздоровления оформлен листок нетрудоспособности с первого дня карантина.

По словам Ирины Шеинской, если положительный результат тестирования на коронавирус, проведенного в частной клинике, у пациента на руках, но признаков заболевания нет, нужно звонить в call-центр своей поликлиники и вызывает врача на дом.