Калининградец зарезал мужчину, который шумел во дворе

. Фото: Александр Подгорчук

Вечером 24 августа 2019 года во дворе одного из домов в Черняховске собралась шумная компания молодых парней. Это очень не понравилось одному из местных жителей, однако на просьбы вести себя прилично, они не реагировали. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой любитель тишины вонзил в нож в живот одному из отдыхающих. От полученного ранения мужчина умер в больнице.

На суде поножовщик заявил, что его первым ударили по затылку и о том, что была дальше, он не помнит.

Районный суд приговорил черняховца к 9-ти годам лишения свободы, а также взыскали с него 1 млн рублей в пользу матери погибшего. На приговор была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по уголовным делам признала его законным и обоснованным.