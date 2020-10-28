«Больше, чем всегда»: министр здравоохранения сообщил, сколько калининградцев находятся на аппаратах ИВЛ

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Сегодня, 28 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко провел брифинг для СМИ, во время которого рассказал о ситуации с коронавирусом.

- На сегодняшний день госпитализированы 750 человек и еще 940 получают лечение в амбулаторном режиме, у них болезнь протекает в виде ОРВИ, в легкой форме, - сообщил Кравченко. - Из тех, кто госпитализирован, 104 человека нуждаются в кислородной терапии, поскольку обеспечить себя кислородом не могут. На аппаратах ИВЛ сегодня находятся 9 человек, это больше чем всегда.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в области остаются 2 532 человека (сюда входят и контактные, у которых вирус не подтвержден). Всего за время пандемии выявлено 6 532 случая заражения, 4 364 человека выздоровели.