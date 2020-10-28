В Гусеве предприниматель торговал контрафактной одеждой и обувью

В Гусеве на местного предпринимателя завели уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

27-летний мужчина наладил торговлю контрафактной одеждой и обувью в одном из торговых центров. При этом, никаких документов, подтверждающих право на использование товарных знаков у не него не оказалось.

В результате полицейские изъяли весь подозрительный товар и направили его на экспертизу. Также сообщается, что владелец магазина уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов и даже привлекался к административной ответственности за контрафакт.