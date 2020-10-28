Министр здравоохранения рассказал, почему калининградцам отказывают в платном тестировании на COVID-19

Александр Кравченко Фото: Александр КАТЕРУША

Пациентов с клиническими формами заболевания частные лаюоратории в Калининграде не имеют права тестировать. Об этом в среду, 28 октября, на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Пациентам в платном тестировании частные лаборатории отказывают, если у них есть клинические проявления заболеваемости. Потому что частные лаборатории не имеют права тестировать пациентов с клиническими формами заболевания. Это особо опасная инфекция, - пояснил Александр Кравченко.

При этом он отметил, что частные лаборатории в Калининградской области работают.

- Мы каждый день получаем порядка 15-20 человек, которые были протестированы в частных лабораториях, - сказал министр. – Но случаи, при которых тестирование просто не положено. Какую бы аналогию провести? Не нужно делать компьютерную томографию пятки, если у вас болит голова. Не нужно делать тестирование, если к этому нет показаний. Если человек считает, что у него симптомы коронавируса, он должен обратиться к медработникам. Потому что даже те симптомы, которые сегодня очень активно на слуху, не указывают, что у вас коронавирус. Та самая потеря обоняния – не только для коронавируса характерный симптом.