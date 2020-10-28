В Калининградской области заняты 60% коек для пациентов с пневмонией

Во время сегодняшнего брифинга для представителей СМИ министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал о том, как организовано лечение пациентов с пневмонией.

- К сожалению, достаточно много пневмоний и воспалений легких, так или иначе связанных с коронавирусной инфекцией, - отметил Кравченко. - У нас созданы пульмонологические отделения для так называемой этиологической расшифровки природы пневмонии. Все пациенты с пневмонией в тяжелой форме и средней тяжести госпитализируются в стационары. Для Калининграда основным таким стационаром является Центральная городская клиническая больница на улице Летней. На базе отдельно стоящего инфекционного корпуса выполняется рентген или КТ, берутся мазки и, в зависимости от результатов и степени тяжести, пациенты переводятся дальше на лечение в Областную инфекционную больницу или в БСМП. Если пневмония не ассоциирована с коронавирусом, пациенты переводятся в пульмонологические отделения.

По словам Кравченко, в области развернуты чуть меньше 500 коек для лечения пневмонии, из которых 300 на сегодняшний день заняты.