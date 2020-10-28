Власти Калининградской области заявили о возможности разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

В Калининградской области готовы лечить столько людей, сколько будет нужно. Об этом на встрече с журналистами в среду, 28 октября, сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Исходим из того, что лечить можно по-разному. В зависимости от ситуации, определенные формы будут просто лечиться амбулаторно. Те, которым необходимо, лучиться будут стационарно. Сколько нужно, столько и будем лечить. У нас есть возможность и план разворачивать еще койки. Но эта история всегда достаточно спорная, потому что разворачивание любых других коек будет приводить к уменьшению плановой помощи, в которой мы нуждаемся, - сказал министр.

Он отметил, что сегодня продолжают оказывать плановую и экстренную помощь три крупных медучреждения Калининграда: БСМП, областная клиническая больница и Центральная городская клиническая больница.

- Если что-то будет происходить и какую-то больницу придется перекрывать, то две другие возьмут с нее нагрузку. Ситуация в марте-апреле в корне отличается от сегодняшней с точки зрения структуры заболеваемости, оказания медицинской помощи и ограничительных мероприятий, - заметил министр.