В Ладушкине у водителя «Рено» нашли 9 свертков с марихуаной

Ночью в Ладушкине водитель «Рено» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Автоинспекторы догнали машину и заблокировали нарушителя.

29-летний водитель сразу отказался проходить медосвидетельствование, и, как оказалось, не случайно. Ранее его лишили прав за пьяное вождение.

Обратили полицейские внимание и на нервозное поведение мужчины. Инспекторы решили проверить машину. В ходе досмотра в рюкзаке было обнаружено 9 свертков с марихуаной весом 10 граммов.

Водителю доставили в отдел полиции «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.