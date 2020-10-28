Кравченко: Тестировать контактных раньше, чем на 10-е сутки, не нужно

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко прокомментировал претензии, которые предъявляют жители региона к тестированию на коронавирус.

- Тестировать всех подряд не имеет смысла, на этот счет есть предписания Роспотребнадзора, - заявил Кравченко. - Тестировать контактных сломя голову не должны. Раньше 10 суток это просто не нужно: тест будет, скорее всего, отрицательным, из-за чего и создается ложное впечатление, что человек здоров. Но если у контактного появились симптомы, его тестируют настолько быстро, насколько возможно. Кроме того, поголовно тестируются все пациенты, у которых диагностирована пневмония. В зависимости от возбудителя, их потом лечатлибо в одном, либо в другом учреждении.

Министр подчеркнул, что тех, кто контактировал с контактными, тестировать на коронавирус в обязательном порядке не должны. При этом круг своих контактных лиц определяет сам зараженный пациент в ходе эпидемиологического расследования.

- И если у этого контактного потом появились признаки респираторного заболевания, то его тестируют на коронавирус незамедлительно, - заверил Кравченко. - Сегодня ежедневно выполняется более 2500 тестов при расчетном показателе для нашей области 1500 тестов. Мы тестируем по показаниям всех, кому это нужно, и, в принципе, выдерживаем срок выполнения исследования около суток для основного числа пациентов и около двух суток для тех, кто идет на скрининговые исследования.