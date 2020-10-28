Министр объяснил, почему калининградцам с подозрением на коронавирус не делают КТ

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Глава минздрава Калининградской области Александр Кравченко заявил, что компьютерная томография (КТ) «не является признанным методом диагностики коронавирусной инфекции».

- КТ не может быть рекомендована всем и показана только пациентам с тяжелыми пневмониями для оценки динамики, - объяснил Кравченко на сегодняшнем брифинге. - Методами выбора для диагностики состояния легких при ковиде официальными рекомендациями Минздрава РФ определены рентген и УЗИ легких. Поэтому ответ на претензии: «Почему мне не делают КТ»?, прост - незачем это делать в этих ситуациях.