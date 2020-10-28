Александр Кравченко – о школьных каникулах: Не возите детей к бабушкам

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Не возить детей к бабушкам и носить маски. Такие рекомендации министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко дал в преддверии осенних школьных каникул.

- Беречь себя, не посещать места скопления людей, - сказал он. - По возможности детей не везти к возрастным бабушкам и дедушкам, чтобы не принести им инфекцию, причем не только COVID-19, но и любую другую сезонную.

Министр напомнил о необходимости носить маски и соблюдать стандартные правила санитарной и эпидемиологической профилактики.