На Захаровском рынке в Калининграде обнаружили COVID-диссидентов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжаются рейды сотрудников комитета муниципального контроля горадминистрации. Они совместно с полицией выискивают и наказывают так называемых COVID-диссидентов, людей, которые не носят маски.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, проверка Захаровского рынка показала, что люди, в большинстве своем, соблюдают масочный режим.

А вот нарушителям выписывают штрафы за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Впрочем, если нарушитель пойман впервые, все может ограничиться предупреждениями.

«Тут же дело не столько в самом факте штрафа или его размере. Цель преследуется иная - в первую очередь нужно донести до калининградцев, что коронавирус это не шутки, и штрафы за игнорирование требований Роспотребнадзора могут быть реальными», - отметили в пресс-службе.

В мэрии сообщили, что рейды по общественным местам будут проводить регулярно.