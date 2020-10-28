. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Калининградской области продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников – переводят им деньги или передают данные карт.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сразу семь доверчивых граждан поддались на обман злоумышленников, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

Так, 62-летнего менеджера злоумышленники уговорили немедленно идти к банкомату, где он, следуя подсказкам якобы сотрудников банка, перевел им 859 тысяч рублей, 30-летняя директор школы моделей перевела мошенникам 205 тысяч рублей, 54-летняя санитарка перечислила незнакомцам 70 тысяч рублей. Были и другие обманутые. Всего Калининградцы перечислили телефонным мошенникам 1,5 млн рублей.

А вот самый странный и показательный пример. Мошенники убедили 29-летнюю банковскую работницу (!) в том, что она стала жертвой хакеров и может в любую минуту лишиться своих сбережений. Девушка назвала реквизиты карты и лишилась 14 тыс рублей. Интересно, что по случайному совпадению телефонный мошенник представился сотрудником того же самого банка, в котором работает потерпевшая. Однако женщина не смогла распознать обмана.