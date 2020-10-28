Власти Калининграда не планируют привлекать студентов к борьбе с коронавирусом

В региональном министерстве здравоохранения не панируют привлекать к борьбе с COVID-19 студентов-медиков. Об этом в среду, 28 октября, журналистам сказал министр Александр Кравченко.

- У нас нет ситуации, которая требовала бы сегодня привлекать студентов к работе, - заявил министр.

Кроме того, Александр Кравченко сказал, что на сегодня госпитализированы 750 человек и еще 940 получают лечение в амбулаторном режиме, у них болезнь протекает в виде ОРВИ, в легкой форме.

- Из тех, кто госпитализирован, 104 человека нуждаются в кислородной терапии, поскольку обеспечить себя кислородом не могут. На аппаратах ИВЛ сегодня находятся 9 человек, это больше чем всегда.

По словам Кравченко, в области развернуты чуть меньше 500 коек для лечения пневмонии, из которых 300 на сегодняшний день заняты.