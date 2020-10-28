В Зеленоградске разыскивают пропавшую без вести 79-летнюю женщину

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Зеленоградска объявила в розыск 79-летнюю Татьяну Николаевну Минцеву, которая еще 31 июля ушла с участка в СНТ «Сосновка» в одноименном поселке и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 70-80 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые, прямые, средней длины.

Была одета: светлая спортивная кофта на молнии, черная юбка ниже колена, бежевые колготки, резиновые сапоги цвета леопарда.

В полиции отметили, что женщина ранее неоднократно уходила из дома, страдает старческим слабоумием.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Минцевой, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (40150) 3-25-32 (дежурная часть), 8-929-163-88-86 или 02.