Стало известно, как в 2021 году отметим 75-летие образования Калининградской области

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В Калининграде начал работу оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2021 году 75-летия Калининградской области. Уже составлен план юбилейных мероприятий, который обсудили в режиме видеоконференции в региональном правительстве в среду, 28 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, план включает в себя ряд важных проектов, направленных на улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и участников становления Калининградской области. Кроме того, запланировано большое количество тематических мемориальных, образовательных, культурно-массовых и иных мероприятий.

Как доложила министр социальной политики Анжелика Майстер, в будущем году планируется такая же, как и в 2020 году, единовременная денежная выплата ко Дню Победы. Средства на эти цели в размере 6,6 млн рублей запланированы в областном бюджете.

Сегодня в регионе проживают 3 839 ветеранов становления Калининградской области, из них 1 988 – в Калининграде.