В Калининграде появятся улицы Агнии Барто и Саврасова

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на заседании топонимической комиссии администрации города обсудили названия для новых улиц. Так, в районе уже имеющихся улиц Лазо и Энергетиков, появятся улицы, названные в честь детских писателей. Это «Улица Успенского», «Улица Агнии Барто», «Улица Сутеева».

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, по итогам заседания топонимической комиссии в Московском районе города южнее улиц художников Поленова, Левитана, Врубеля, Пясковского появится «Улица Саврасова», которая соединит ул. Казачью с ул. Пархоменко.

Принятые на топонимической комиссии решения поступят в городской Совет депутатов Калининграда для дальнейшего рассмотрения и принятия окончательного решения.