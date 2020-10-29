Стало известно, когда в Калининграде откроют музей «Дом китобоя»

В Калининграде в начале января 2021 года откроют музей «Дом китобоя». Об этом на совещании, посвященном празднованию 75-летия образования Калининградской области, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«На сегодняшний день начинается реконструкция помещений, расположенных во дворе Калининградской областной научной библиотеки, где и разместится музей», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, государственный архив Калининградской области продолжает реализацию совместного с БФУ им. И. Канта проекта по подготовке электронной базы данных «Переселенцы в Калининградскую область».

В настоящее время студенты института в рамках практических занятий курса «Цифровая гуманитаристика» оцифровывают эшелонные списки, содержащие информацию о переселенцах.