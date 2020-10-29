Расписание поездов из Петербурга и Адлера в Калининград меняется в ноябре

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградская железная дорога анонсирует временные изменения в расписании поездов из Петербурга и Адлера в Калининград в ноябре. Связано это с плановой реконструкцией путепровода на станции Воронеж.

Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд №359/360 Калининград – Адлер в период с 1 по 6 ноября курсировать через Воронеж не будет. Кроме того, 2 ноября поезд № 359 отправится из Адлера в Калининград на 1 час 16 минут раньше – в 19:23. В Калининград поезд прибудет в соответствии с действующим графиком.

В КЖД также напоминают о том, что в связи с плановым ремонтом на полигоне Октябрьской железной дороги 25 ноября поезд № 79 отправится из Санкт-Петербурга в Калининград в 11:57, на 1 час 28 минут раньше действующего графика. Время прибытия поезда в Калининград не меняется – 15:04.