В Багратионовске открылась модельная детская библиотека

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Багратионовске в среду, 28 октября, открылась модельная детская библиотека. Она создана на базе городской центральной библиотек. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, учреждение занимает второй этаж здания, а на первом будет располагаться взрослая .

Сейчас в детской библиотеке зарегистрированы 1 330 читателей, книжный фонд составляет более 20 тысяч единиц.

Учреждение переехало в новое здание и за несколько месяцев было значительно модернизировано за 5 млн рублей. Были отремонтированы фасад здания, помещения, приобретена мебель, автоматизированы рабочие места сотрудников, куплены более тысячи экземпляров новых книг. В библиотеке созданы студия анимации, рисования песком, мини-типография, лингафонный кабинет, интерактивный пол, также она стала доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.