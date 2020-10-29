Для лечения больных COVID-19 в Калининграде закупят 100 концентраторов кислорода

В региональном правительстве провели онлайн-встречу с главными врачами больниц региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по просьбе министра здравоохранения и главных врачей будет дополнительно закуплено 100 концентраторов кислорода (на данный момент их 200).

Также приобретен избыточный запас средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Министр отметил, что число пациентов с коронавирусом и пневмониями, которым необходима госпитализация, увеличивается ежедневно.

Амбулаторно (на дому) лечение проходят 817 человек.

Уже сейчас подготовлены учреждения с резервным числом коек, которые при необходимости будут развернуты за несколько часов.