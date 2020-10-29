В Калининграде пройдет лекция, посвященная реставрации старинных книг

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной научной библиотеке в четверг, 29 октября, проведут онлайн-встречу, посвященные антикварным книгам. Секретами возрождения книг поделится с нами Ольга Головлева, художник-реставратор библиотечных материалов и переплетов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва).

«Не каждой книге везёт. Хорошо, если она хранится при правильной температуре, влажности и относятся к ней бережно. Но бывает, что книги попадают в экстремальные условия и с трудом «выживают». У каждой книги своя судьба. Но есть мастера, которые способны возрождать старинные переплеты, ветхие страницы, возвращая людям почти утраченные тексты», – говорят организаторы.

Лекция начнется в 16:00 и будет транслироваться на платформе Webex.