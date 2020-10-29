Алиханов: Замок Тапиау совсем скоро забираем в региональную собственность

. Фото: Иван МАРКОВ

Замок Тапиау в Гвардейске «совсем скоро» станет собственностью Калининградской области. Об этом в Инстаграме заявил глава региона Антон Алиханов, отвечая на вопрос подписчика.

«Забираем его [замок] в региональную собственность совсем скоро», - написал губернатор, отметив, что тюрьма в замке действующая. - Мы попросили Президента передать нам, он поручил проработать с ФСИН, теперь забираем».

Напомним, в Гвардейске региональные власти восстанавливают дом Ловиса Коринта, который станет филиалом для Музея изобразительных искусств.